CDR Prazeres conquista cinco medalhas em prova nacional de badminton

O badminton madeirense conquistou cinco medalhas na 4.ª Jornada Nacional de Seniores, realizada nos dias 24 e 25 de Outubro, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha – Joaquim Lopes.

O Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres representou a Região nesta competição, integrada no calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, com atletas nas categorias A e B.

O principal destaque foi Francisca Cerdas, que conquistou a medalha de ouro na prova de Singular Senhoras do Quadro Secundário B, alcançando o seu primeiro título de campeã numa Jornada Nacional Sénior.

Também Maribel Sousa esteve em evidência, ao sagrar-se vice-campeã na prova de Singular Senhoras do Quadro Principal A, enquanto Pedro Portelas conquistou a prata em Singular Homens do Quadro Secundário A.

A participação madeirense ficou ainda marcada pelos terceiros lugares de Mafalda Avelino, em Singular Senhoras do Quadro Principal A, e da dupla formada por Pedro Portelas e Hugo Fernandes, da Associação Académica de Coimbra, em Pares Homens do Quadro Principal A.

No balanço final, os atletas regionais somaram uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze, segundo informa a Associação de Badminton da Madeira.