Trump afirma que Estados Unidos ainda têm de "tratar" de um ou dois alvos

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que os Estados Unidos ainda tinham de "tratar" de um ou dois alvos no Irão, nomeadamente a Montanha Kolang, suspeita de albergar um complexo nuclear.

"Neutralizámos as suas capacidades nucleares. Ainda nos resta tratar, diria eu, de um ou dois locais, mas podemos fazer isso em dez minutos", declarou Trump aos jornalistas na sua residência na Flórida.

"Provavelmente poderiam dar uma olhadela ao Monte Pickaxe, e é preciso tratar disso. Podemos fazer tudo isto muito rapidamente", acrescentou.

A Montanha Kolang, chamada "Pickaxe Mountain" em inglês ("Kolang" significa "picareta" em persa), situa-se na província de Isfahan, a cerca de 200 km a sul de Teerão, perto do complexo nuclear de Natanz.

Esta não é a primeira vez nos últimos dias que Donald Trump ameaça atacar a Montanha Kolang, que está localizada perto da instalação iraniana de enriquecimento de urânio de Natanz, considerada um dos redutos nucleares mais protegidos do país e já bombardeada pelos Estados Unidos e por Israel no início do conflito.