Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos

O candidato presidencial brasileiro derrotado, Flávio Bolsonaro, aterrou hoje em Miami, nos Estados Unidos, avançou a agência de notícias France-Presse (AFP).

Flávio Bolsonaro saiu do avião com membros da família, depois de ter fugido para a Argentina, com passagem pelo Equador.

O senador de 45 anos, candidato derrotado nas presidenciais brasileiras, a mulher e as duas filhas receberam vistos para os Estados Unidos, na terça-feira, pela administração norte-americana liderada por Donald Trump.

O Presidente dos Estados Unidos já afirmara que aprovaria a vinda de Bolsonaro para o seu país, adjetivando o candidato presidencial derrotado e a respetiva família de "pessoas boas".

"As eleições foram realmente estranhas, e eu achei terrível", disse Trump aos jornalistas na Base Conjunta Andrews, Maryland, após regressar na terça feira de uma campanha no Texas.

O Supremo Tribunal do Brasil está a investigar Bolsonaro por alegadamente usar uma empresa de apostas desportivas para lavar deduções fraudulentas das pensões do Governo pagas a idosos. Noutro caso, é acusado de ter recebido milhões de dólares de um banqueiro envolvido em escândalos.

O seu mandato de oito anos como senador termina a 31 de janeiro de 2027, o que também fará com que perca jurisdição especial no Supremo Tribunal do país.