Aeroporto internacional de Riade retoma voos no domingo

O aeroporto internacional de Riade, na Arábia Saudita, anunciou hoje que vai retomar a atividade de aviação no domingo, depois de duas semanas paralisado por causa de ataques das forças huthis do Iémen.

Na rede social X, o aeroporto internacional Rei Khalid, na capital saudita, revelou que, a partir de domingo, serão retomados os voos domésticos no terminal 1 e os voos internacionais das companhias aéreas sauditas no terminal 2.

No passado dia 10 de outubro, 13 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas no Aeroporto Internacional Rei Khalid, no pior ataque contra civis no reino saudita na última década.

Aliados do Irão, os huthis intensificaram as operações contra a Arábia Saudita desde o início de outubro, tendo como alvo várias instalações de produção e de distribuição de energia.

Os huthis afirmam que os ataques contra alvos sauditas são uma resposta aos bombardeamentos da Arábia Saudita contra as suas posições no Iémen, que também incluem alvos civis, como o aeroporto de Saná.

A Arábia Saudita intervém militarmente no Iémen desde 2015, depois de os huthis terem tomado a capital do país, no final de 2014.