Aeroporto de Amesterdão cancela uma centena de voos devido a temporal

O aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, um dos principais 'hubs' europeus, cancelou hoje uma centena de voos, principalmente europeus, devido aos ventos fortes causados pela tempestade Boelo.

"Devido aos ventos fortes, está previsto que haja menos voos a descolar e a aterrar no domingo, 25 de outubro", indicou o aeroporto.

De acordo com o 'site' da infraestrutura aeroportuária, foi cancelada hoje a partida de 90 voos, principalmente com destino a cidades europeias como Paris, Roma, Dublin, Manchester, Hamburgo e Estocolmo.

Dezenas de outros voos que deveriam aterrar em Schiphol foram igualmente cancelados ou atrasados.

Segundo a imprensa local, os voos cancelados são, na sua maioria, da companhia aérea neerlandesa KLM e da britânica EasyJet.

O porta-voz do aeroporto informou que nem todas as pistas estão disponíveis e que o número de aviões que podem aterrar e descolar foi reduzido.

Os cancelamentos devem-se à tempestade Boelo, que durante a noite passada assolou os Países Baixos, bem como outros países europeus.

Os ventos fortes que se registaram causaram danos em vários pontos do país, afetando também os transportes terrestres.

O serviço ferroviário foi cancelado esta manhã na região leste dos Países Baixos, quando uma árvore caiu sobre os carris, enquanto no centro de Amesterdão uma árvore caiu sobre um carro em movimento, embora não tenha havido feridos.