Bombardeamento de campo da guerrilha colombiana na Venezuela faz vários mortos
Um bombardeamento atribuído ao exército venezuelano contra um acampamento da guerrilha colombiana ELN em território venezuelano causou várias mortes, afirmou no sábado à AFP a organização não governamental Fundaredes.
A Fundaredes partilhou com a AFP um vídeo em que se vêem vários corpos espalhados pelo chão, árvores derrubadas e as ruínas do que parece ser um acampamento numa zona rural arborizada do estado de Apure, perto da fronteira com a Colômbia.
Segundo a ONG, as imagens datam de sexta-feira, 30 de outubro.
Contactadas pela AFP, as autoridades venezuelanas não responderam de imediato.
Segundo o diretor da Fundaredes, Javier Tarazona, um dos seus colaboradores contou nove cadáveres, tratando-se do "primeiro bombardeamento da Venezuela contra o ELN", a guerrilha ativa mais poderosa do continente depois do desarmamento da maior parte das FARC colombianas em 2016.
Segundo a Fundaredes e a ativista dos direitos humanos e especialista em assuntos militares Rocío San Miguel, informações recolhidas junto de habitantes da região dão conta de cerca de mais uma dezena de mortos do ELN.
Segundo as fontes, o bombardeamento ocorreu na zona de Buena Vista del Meta, no estado de Apure, que faz fronteira com o departamento colombiano de Vichada.
"Os habitantes da zona comunicaram o ataque, comunicaram as mortes" e afirmaram que as vítimas eram membros do ELN, declarou Rocío San Miguel à AFP.
"Há muito medo na zona" porque "as pessoas estão sujeitas a enormes pressões por parte da guerrilha do ELN", acrescentou.
Para além do ELN, outros grupos armados estão ativos ao longo dos 2.219 quilómetros de fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, como facções dissidentes da ex-guerrilha das FARC, que se enfrentam entre si pelas importantes receitas do narcotráfico e da exploração mineira ilegal.
Bogotá há muito que acusa as autoridades venezuelanas de dar abrigo às forças ilegais que operam na Colômbia.
Com o apoio dos Estados Unidos, o Presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, lidera uma ofensiva militar contra os grupos armados que se financiam através do narcotráfico na Colômbia.
A Venezuela também se alinhou aos interesses de Washington após o derrube e captura do presidente Nicolás Maduro durante uma operação norte-americana em janeiro.