Ventura reeleito no sábado presidente do Chega em eleições diretas

O líder do Chega, André Ventura, é reeleito no sábado para mais um mandato enquanto presidente do partido, que lidera desde a fundação, sendo candidato única nas eleições diretas que antecedem a convenção nacional marcada para novembro.

André Ventura formalizou a sua recandidatura no dia 12 de outubro, com a entrega na sede nacional do Chega, em Lisboa, dos documentos da candidatura, bem como da moção que vai levar à sétima convenção do partido, que ainda não foi divulgada publicamente.

De acordo com o próprio, a sua candidatura foi subscrita por todos os presidentes das estruturas distritais e regionais do partido, bem como todo o grupo parlamentar.

Na apresentação da candidatura, André Ventura indicou que o seu objetivo é preparar o partido para ser governo, não abdicando da "capacidade de ser disruptivo".

O presidente do Chega voltou a dizer que o seu objetivo para a próxima convenção é o partido mostrar que está pronto para governar o país: "O objetivo é estar pronto para governar o país. Se for reeleito presidente do partido, quero um partido pronto para governar quando esse momento chegar, e esse momento seja quando a legislatura for cumprida, seja em algum momento antes".

André Ventura disse querer o Chega como "um partido de governo com capacidade ao mesmo tempo de ser disruptivo onde tem que ser disruptivo".

"E isto nas palavras é fácil, nos atos não é. Eu acho que esta adaptação, esta capacidade do partido de não perder aquilo que as pessoas querem que um partido desta natureza não tenha, ou que não perca, é o grande desafio que temos", considerou.

As eleições diretas para a liderança do Chega estão marcadas para sábado e a próxima convenção nacional do partido acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de novembro, a dois dias da votação final global do Orçamento do Estado para 2027.

Esta reunião magna terá como objetivos eleger os órgãos nacionais e responder às questões de natureza orgânica e estatutária levantadas pelo Tribunal Constitucional.

Esta será a sétima convenção nacional do Chega em sete anos de vida do partido e acontecerá no Entroncamento (distrito de Santarém).

André Ventura é presidente do partido desde a fundação, em 2019, tendo sido reeleito sucessivamente com mais de 90% dos votos.

Esta vai ser a primeira convenção do Chega desde que o partido subiu a segunda maior força no parlamento e depois do resultado de André Ventura nas eleições presidenciais do início do ano.

A última Convenção Nacional do partido aconteceu em janeiro de 2024, em Viana do Castelo, e a eleição dos órgãos nacionais do Chega nessa reunião magna foi invalidada pelo Tribunal Constitucional (TC). O mesmo tinha sido decidido relativamente à convenção anterior.

O TC tem vindo também a 'chumbar' as sucessivas alterações aos estatutos do partido, pelo que atualmente são válidos os originários, de 2019.