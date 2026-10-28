Ventura diz que Chega aprovará propostas do PS que impeçam aumento da cobrança fiscal

O presidente do Chega comprometeu-se hoje a aprovar propostas do PS que impeçam o aumento da cobrança de impostos, numa intervenção em que criticou várias vezes os socialistas e considerou que não podem ser encarados "como alternativa".

"Quero dizer-lhe aqui, se tiver essa norma que impeça o aumento da receita sobre os combustíveis e o aumento do esbulho que há sobre os portugueses em matéria de combustíveis, se tiver essa norma que impeça que não se pode descer portagens, mas pode cobrar-se mais multas de trânsito aos portugueses, se tiver essa norma que diz que não se pode ter mais receita fiscal, mas que o Estado vai continuar a cobrar mais taxas ao longo do próximo ano... [...] Se é bom para Portugal, será aprovado por nós e será por nós viabilizado", adiantou.

Na sua intervenção no encerramento da discussão do Orçamento do Estado na generalidade, no Parlamento, André Ventura deixou várias críticas à bancada socialista e afirmou que "é impossível levar a sério o PS como alternativa quando fez todo o contrário que agora aponta ao Governo ter de fazer melhor".

O presidente do Chega afirmou que "este é um mau Governo" e a "escolha provável das próximas eleições legislativas será entre o Chega e o PS".

Ventura voltou a criticar o PS pela viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano, dizendo que "PSD e PS se vão juntar para aprovar um orçamento que o seu líder considera mau, mau para as pessoas, para as empresas, para todos".

"O conluio de 50 anos da República funcionou uma e outra vez, PS e PSD permitiram criar um orçamento que responde zero à vida das pessoas", criticou.

Na sua intervenção, o líder do Chega indicou também que vai voltar a insistir na descida da idade da reforma.