'Merlin' da Força Aérea transporta doente do Porto Santo para a Madeira

A Esquadra 751 – 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou, durante a madrugada, uma missão de transporte urgente de um doente do Porto Santo para a Madeira.

A operação foi realizada com recurso a um helicóptero EH-101 Merlin, para assegurar o transporte da pessoa, que necessitava de cuidados médicos diferenciados.