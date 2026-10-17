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'Merlin' da Força Aérea transporta doente do Porto Santo para a Madeira

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Foto X/Força Aérea Portuguesa

A Esquadra 751 – 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, realizou, durante a madrugada, uma missão de transporte urgente de um doente do Porto Santo para a Madeira.

A operação foi realizada com recurso a um helicóptero EH-101 Merlin, para assegurar o transporte da pessoa, que necessitava de cuidados médicos diferenciados.

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