'Formação Mais Próxima' para manter os níveis de serviço na hotelaria

A Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira (EHTM) vai em breve dar início aos primeiros módulos da ‘Formação Mais Próxima’, anunciou o director da Escola, esta manhã, à margem da celebração dos 59 anos da instituição de ensino, ocasião para reconhecer publicamente alunos, ex-alunos e formadores. Foram cantados os parabéns e foi marcado o arranque oficial das celebrações das seis décadas de vida da Escola, que no próximo ano celebram. No horizonte está a renovação do hotel-escola e a descentralização da formação acima referida, para chegar a mais pessoas e manter os níveis de serviço que caracterizam a hotelaria madeirense.

O programa ‘Formação Mais Próxima’ é fruto de uma parceria com a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) e com o Turismo de Portugal, vem beneficiar grupos ou empresas com necessidades nestas áreas. Só precisam de contactar as câmaras, que por sua vez fazem chegar através da AMRAM ou directamente o Turismo de Portugal à EHTM o pedido para criar um programa que vá ao encontro das necessidades dos funcionários, sendo a formação financiada.

Neste primeiro caso, partiu da necessidade de um grupo hoteleiro, são três módulos relacionadas com o atendimento de reclamações, com restaurante/bar e com a mise en place. Segundo o director da EHTM, deverá haver depois módulos de formação de Português língua não materna e Português técnico, para estrangeiros.

“Sabemos que há necessidades latentes, algumas entidades estão a preparar esse pedido de formação”, adiantou Fernando Figueiredo. A escola organiza os módulos, com formadores, carga horária, currículos, conteúdos e materiais certificados.

Renovação do hotel nos planos

A par deste novo programa, a Escola está a trabalhar para estruturalmente se renovar. Ainda não está programada, mas está pensada a remodelação do hotel, primeiro com um quarto modelo e, a partir daí, gradualmente estender aos restantes. Deverá assim assegurar a renovação da unidade hoteleira que integra a instituição de ensino, sem fechar o hotel, à semelhança do que está a acontecer com as redes hidráulicas.

“Este edifício tem 30 anos, é um edifício que está a necessitar de manutenção”, admitiu o director, dando nota de que está a ser feito progressivamente algum trabalho, com receita própria do hotel-escola e com verbas do Governo Regional. Mas que são precisas verbas mais robustas. “É um projecto que é moroso, mas temos fé que nos próximos tempos vamos começar a fazer esse processo”.

Actualmente a Escola acolhe nos cursos de nível secundário 177 alunos, destes cerca de 30 vêm das escolas parceiras, Ponta do Sol, Calheta e Santana. São alunos em ensino articulado, que frequentam parte das aulas nas referidas escolas secundárias e a formação específica na EHTM. Há ainda os cerca de 150 alunos que frequentam o Centro Qualifica da Escola, direcionado para o reconhecimento de competências de pessoas já no activo.

A EHTM também acolhe alunos imigrantes, várias nacionalidades estão representadas. Há um investimento a ser feito, não só com os filhos dos que cá chegam, mas com os adultos também.

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia marcou presença na celebração dos 59 anos. Assumiu que o protocolo realizado com o Turismo de Portugal visa precisamente chegar aos que hoje trabalham na hotelaria da Madeira, mas que não falam Português nem têm formação na área. A ideia, explica, é “cada concelho identificar, por concelho, quais são as pessoas que necessitam deste tipo de formação e que a formação possa ser descentralizada e ser feita em cada concelho, para ser mais fácil as pessoas poderem frequentá-la”.

Elsa Fernandes confirma que este passo vem no sentido de não descaracterizar a hotelaria madeirense. “É precisamente para conseguirmos voltar ao nível que tínhamos anteriormente, sempre fomos conhecidos pelo bom serviço, e portanto, não queremos perder isto, e por isso estamos a fazer esta formação”.

A governante lembra que ‘Formação Mais Próxima’ resulta de um protocolo assinado em Julho e que já está no terreno.

Secretária não comenta já resultados dos rankings

Quanto aos rankings das escolas, hoje publicados, Elsa Fernandes recusou-se a comentar. “Não vou comentar porque tenho dados diferentes, o Expresso apresenta um tipo de dados, um tipo de média; e o Público e Católica apresentam outro tipo de dados e outras médias diferentes, portanto há qualquer coisa aqui que não está a fazer ‘match’, eu preciso de fazer a minha análise, depois disso falarei”, reagiu.