Bloco de Gadi Eisenkot à frente de Netanyahu sem maioria

A coligação liderada pelo partido Yashar!, do ex-chefe do exército Gadi Eisenkot, deverá ter mais deputados do que o Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nas eleições legislativas de hoje em Israel, segundo três projeções.

Segundo as projeções dos canais 11, 12 e 13, o partido Likud de Netanyahu é o individualmente mais votado (24 a 25 deputados, segundo as três), mas o seu bloco não vai além de 50 deputados, sendo 61 necessários para a maioria no parlamento israelita (Knesset, composto por 120 lugares).

As mesmas projeções dão ao Yashar! de Eisenkot 21 a 23 lugares, mas à coligação liderada por este partido 52 a 53 lugares, com os partidos árabes a alcançarem uma representação histórica de 17 a 18 deputados.