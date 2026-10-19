Leão XIV pede a Zelensky colaboração com a Rússia para aliviar crise em Kherson

O Papa Leão XIV conversou hoje por telefone com o Presidente ucraniano e pediu uma colaboração com a Rússia que permita a chegada de ajuda à cidade ocupada de Oleshky, na região de Kherson.

"O Santo Padre manifestou o seu desejo de que a colaboração entre ambas as partes permita a chegada de ajuda alimentar e sanitária, bem como a retirada voluntária e segura da população civil", pode ler-se num comunicado divulgado pela Santa Sé.

Na sexta-feira, Leão XIV também falou por telefone a partir do hospital, após a sua operação a um pulmão, com o Presidente russo, Vladimir Putin, para lhe pedir uma trégua que permitisse aliviar a "grave crise humanitária" em Oleshky.

Numa reação à conversa, Putin agradeceu ao Papa esforços para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.

"Em resposta à preocupação do pontífice com o destino da população civil na localidade russa de Oleshki, na região de Kherson, foram oferecidas explicações pormenorizadas sobre a responsabilidade do regime de Kiev na difícil situação humanitária que se vive no local", referiu a nota da Presidência russa após a conversa com Putin.

O líder russo expressou igualmente apoio à intenção do Vaticano de "ajudar a criar condições que garantam a segurança dos habitantes da localidade e facilitem o fornecimento de bens de primeira necessidade".

Como resultado deste diálogo entre Moscovo e o Vaticano, segundo o Kremlin, as partes acordaram "coordenar os esforços nesse sentido".

Agora, na sua conversa com Volodymyr Zelensky, Leão XIV voltou a recordar esta situação e explicou-lhe o seu pedido de trégua humanitária apresentado a Putin.

O Papa "reiterou o compromisso da Santa Sé em prol do diálogo e da paz".

Leão XIV tem-se mostrado preocupado com a guerra na Ucrânia desde a sua eleição, em maio de 2025, e tem lançado repetidos apelos públicos para o fim do conflito, tendo oferecido a Santa Sé para acolher uma eventual negociação entre Kiev e Moscovo.

Agora, voltou a abordar o conflito com as partes em confronto, Zelensky e Putin, enquanto se recupera.

O Papa recebeu alta no sábado passado e, desde então, encontra-se no Vaticano com a intenção de retomar gradualmente a sua agenda.