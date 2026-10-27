Pedro Rodrigues recusa acusações e dúvidas da oposição

Pedro Rodrigues veio ao debate dizer que a responsabilidade do Governo está definida em legislação nacional.

Sobre a questão da prevenção, o governante garante que há sempre uma acção preventiva, não relacionada com a cor política de cada concelho.

Sobre os direitos privados, Pedro Rodrigues disse que o uso de terrenos privados será unicamente para actuação preventiva e de segurança e não qualquer tentativa de posse. O governante disse, por exemplo, que boa parte das derrocadas acontece por falta de limpeza em terrenos privados e que é esse tipode situações que se pretende obviar.