Rally Madeira Legend confirma a sua dimensão desportiva e social

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, considerou ao final desta tarde que o Rally Madeira Legend 2026 foi um sucesso "do ponto de vista desportivo, mas sobretudo do ponto de vista social". A edição consagrou a vitória do madeirense Rui Pinto, navegado por Rubina Gonçalves, ao volante de um Ford Focus WRC. Na classificação geral, ficou à frente do italiano Renato Travaglia (BMW M3) e de João Martins (Citroën Saxo).

"O madeirense tem no seu ADN a paixão pela velocidade e pelos ralis", afirmou o governante, de acordo com nota da organização, destacando a capacidade da prova para mobilizar várias gerações em torno de uma modalidade enraizada na identidade regional. Na sua opinião, o evento permite recuperar a memória de grandes momentos do automobilismo madeirense e valorizar um património desportivo que continua a atrair o público.

José Manuel Rodrigues defendeu também o apoio público a eventos desta natureza, pelo alcance desportivo, social e turístico. "O investimento da Região no apoio ao Club Sports da Madeira justifica-se pela capacidade de iniciativas como esta mobilizarem os madeirenses por toda a ilha e constituírem um atrativo turístico. Importa continuar a valorizar a prova e a melhorar a sua qualidade de edição para edição", sublinhou. O balanço, concluiu, "é claramente positivo", com as viaturas históricas a darem “um brilho particular” às estradas da Região.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu esta noite no Village, na Praça CR7, e encerrou dois dias de competição. Participaram 63 equipas, que cumpriram dez provas especiais em alguns dos troços mais emblemáticos do automobilismo madeirense. Além de Renato Travaglia, destacou-se o belga Patrick Snijers, nome de referência dos ralis internacionais, que competiu num Ford Sierra RS Cosworth 4x4.

O presidente do Club Sports da Madeira, Paulo Fontes, responsável pela organização, realçou a adesão do público. “A presença do público e o entusiasmo demonstrado ao longo do percurso deram um significado especial a esta edição. Foi uma verdadeira festa do automobilismo”, afirmou.

Para Paulo Fontes, o rali distingue-se por conjugar a vertente competitiva com a de espetáculo associada às viaturas históricas. “A competição é uma componente essencial da prova, mas existe também uma vertente de exibição e de convívio que permite ao público apreciar de perto automóveis que marcaram diferentes épocas. São dimensões complementares”, explicou. O responsável salientou ainda o entusiasmo dos pilotos e a proximidade entre concorrentes, organização e público.

Esta edição voltou a apresentar viaturas marcantes na história dos ralis, como o Lancia 037, o Lancia Stratos, o Audi Sport Quattro S1 E2 e vários Porsche 911, além de uma expressiva representação de Ford Escort, Subaru, Mitsubishi, Citroën e Toyota.

O Rally Madeira Legend conta com o apoio do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, no âmbito da valorização de iniciativas que associam a tradição desportiva à dinamização económica e à promoção turística da Região.