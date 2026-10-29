Viatura despista-se e embate em esplanada de café no Garajau

Uma viatura ligeira despistou-se, ao início da tarde desta quinta-feira, e acabou por embater numa esplanada de café, na Estrada do Garajau, apurou o DIÁRIO.

A imagem do acidente está a circular nas redes sociais e mostra a viatura no espaço do estabelecimento, tendo provocado danos materiais tanto no automóvel como no estabelecimento.

Aparentemente, não haverá registo de feridos. Segundo as informações disponíveis, nenhuma das corporações de bombeiros das imediações terá sido acionada para a ocorrência. As circunstâncias em que se deu o despiste são, para já, desconhecidas.