Homem detido por abusar sexualmente de duas imãs menores em Loures

Um homem de 47 anos foi detido pela prática de 17 crimes de abuso sexual contra duas irmãs menores, de 9 e 13 anos, em Loures, no distrito de Lisboa, informou ontem a Polícia Judiciária (PJ).

Os factos terão ocorrido, em Loures, desde 2024 até à data, num contexto de vizinhança e de relação de confiança, adianta a PJ em comunicado.

"A investigação da PJ permitiu identificar uma situação de particular vulnerabilidade das crianças, inseridas num contexto familiar referenciado por problemáticas sociais, encontrando-se uma das menores atualmente acolhida em residência institucional", é referido na nota.

De acordo com a PJ, o suspeito, que também está indiciado por um crime de pornografia de menores, utilizava plataformas online dedicadas à produção e partilha de conteúdos de exploração sexual de crianças.

"No decurso da investigação foi referenciada, pelo menos, uma outra potencial vítima, menor de 15 anos, estando em curso diligências para o apuramento dos factos", refere a PJ, que diz não excluir a possibilidade de existirem outras vítimas.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.