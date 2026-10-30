Francisco Conceição punido com três jogos de suspensão

Francisco Conceição foi punido com três jogos de suspensão pela UEFA devido à expulsão no jogo Portugal-Noruega da Liga das Nações de futebol, de acordo com um documento do organismo, a que a Lusa teve acesso.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, segundo um documento datado de 09 de outubro, aplicou uma sanção de três jogos ao internacional português por "insultos e linguagem abusiva" para com o árbitro, na partida da quarta jornada do Grupo A4, que decorreu no Estádio do Dragão, no Porto, e que Portugal venceu por 2-1.

Nesse encontro, Conceição, que foi titular, foi expulso aos 86 minutos, com dois cartões amarelo seguidos, por palavras ao árbitro, e, já a caminho dos balneários, ainda se 'pegou' com o quarto árbitro e teve de ser afastado pelo 'staff' da seleção nacional.

Isto significa que o jogador de 23 anos, atualmente lesionado na Juventus, é baixa certa para o duelo em Braga com a Dinamarca, em 14 de novembro, e em Cardiff com País de Gales, em 17, no fecho do agrupamento.

Como Portugal, atual detentor do troféu da Liga das Nações, já garantiu a passagem aos quartos de final, Conceição irá igualmente falhar a primeira mão dessa eliminatória, que será em março do próximo ano, embora a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ainda possa tentar reduzir o castigo do jogador.

O lateral João Cancelo, por acumulação de amarelos, também está fora do jogo no Minho com a Dinamarca, ficando a dúvida se irá fazer parte da lista de convocados do selecionador Jorge Jesus, que deverá ser divulgada no final da próxima semana, assim como Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, que está com problemas físicos.

Contudo, no dia da apresentação da convocatória, as atenções vão estar todas viradas para o regresso ou não do capitão Cristiano Ronaldo, depois de ter abandonado o último estágio.

No dia 30 de setembro, o capitão da equipa das 'quinas' e avançado dos sauditas do Al Nassr deixou o estágio da seleção portuguesa, em Copenhaga, onde preparava os jogos frente à Dinamarca e à Noruega, depois dos triunfos com País de Gales (1-0), em Alvalade, e frente à formação norueguesa (2-1), em Oslo.

Ronaldo acabou suspenso por 30 dias e multado em 255 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, mas a punição termina antes dos próximos jogos da seleção portuguesa.

Portugal lidera o Grupo A4 com 12 pontos, seguido da Dinamarca, com seis, e Noruega e País de Gales, ambos com três.