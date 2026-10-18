Aguaceiros e possibilidade de vento forte nas terras altas

A Madeira deverá registar períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta segunda-feira, o vento será fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de Norte/Nordeste, podendo soprar forte, até 40 km/h, nas terras altas durante a madrugada e o início da manhã.

No Funchal, o céu também deverá apresentar períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos. O vento será fraco, com velocidade inferior a 15 km/h.

A temperatura máxima no Funchal será de 24 graus, e a mínima, de 19 graus. No Porto Santo, os valores serão os mesmos.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Nordeste entre dois e três metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul, com cerca de um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus.