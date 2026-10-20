Nuvens e aguaceiros nas previsões para a Madeira

A previsão meteorológica para esta terça-feira, 20 de Outubro, aponta para períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), os termómetros deverão variar entre os 20 e os 24 graus na Madeira, enquanto no Porto Santo as temperaturas oscilarão entre os 19 e os 24 graus.

Já o vento soprará fraco a moderado, de Nordeste, com velocidades entre os 10 e os 30 quilómetros por hora.

Na região do Funchal, o céu também deverá apresentar períodos muito nublados, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de Norte/Noroeste, com dois a três metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a dois metros.

Na Costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul com um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus.