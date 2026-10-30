Descontrolo financeiro afecta bem-estar das famílias
O bem-estar psicológico das famílias está directamente relacionado com a sua estabilidade financeira. O alerta foi deixado por Doroteia Leça, que defendeu a importância da poupança e da literacia financeira durante a apresentação, na Calheta, da campanha do Dia Mundial da Poupança.
“Todos sabemos as consequências nefastas que o descontrolo financeiro pode ter numa família”, afirmou a edil calhetense. Perante os crescentes apelos ao consumo e rendimentos que nem sempre correspondem às necessidades, Doroteia Leça considera fundamental que as pessoas sejam rigorosas nos gastos, conheçam as alternativas disponíveis e evitem “embarcar em armadilhas financeiras”.
A autarca explicou que o Município da Calheta aderiu à iniciativa por considerar essencial ajudar a população a tomar decisões financeiras mais informadas. Recordou ainda que são realizadas, ao longo do ano, várias acções de sensibilização, incluindo nas escolas, com o objectivo de promover uma melhor gestão do orçamento individual e familiar.