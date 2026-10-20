Director regional visita lar de Maracay e junta comunidade em prol das vítimas dos sismos

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, dedicou um dos últimos dias da sua deslocação à Venezuela à comunidade portuguesa do estado de Aragua, visitando um lar de idosos em Maracay e participando num almoço para angariar fundos a favor das famílias atingidas pelos sismos de 24 de Junho, em La Guaira.

Uma nota de imprensa divulgada esta tarde pelo gabinete do director regional descreve que a jornada começou no Lar Geriátrico Luso-Venezolano de Maracay, instituição que recebeu 15 mil euros de apoio do Governo Regional. Sancho Gomes foi acompanhado pelo cônsul-geral de Portugal em Valência, Pedro Ataíde, pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses na Venezuela, Danny Barradas, e pelo cantor Miro Freitas, que animou os residentes com uma actuação musical.

A comitiva foi recebida por Marcelino Canha, cônsul honorário de Portugal em Maracay e presidente do lar, e por Nelson Coelho, primeiro presidente e fundador da instituição. Conheceram o trabalho feito com a população idosa e conviveram com os utentes. Ao longo dos anos, o lar acolheu gratuitamente muitos madeirenses e continua essa missão. Neste momento, recebe também pessoas vindas de La Guaira que perderam os seus bens nos sismos de Junho. “Este lar recebeu um apoio de 15 mil euros do Governo Regional da Madeira, mas quisemos também trazer uma palavra de carinho e um abraço de proximidade a quem aqui vive e a quem diariamente trabalha para garantir o bem-estar dos utentes”, afirmou Sancho Gomes.

O director regional elogiou a instituição: “Estamos perante uma instituição que demonstra, na prática, o verdadeiro significado da solidariedade. Continua a abrir as suas portas a quem mais precisa, incluindo pessoas que perderam tudo e que necessitam de apoio para recomeçar. É fundamental reconhecer este trabalho e continuar a acompanhar estas realidades”.

Seguiu-se uma visita à Casa Portuguesa de Aragua, também em Maracay, onde decorreu o almoço beneficente “Madeira Solidária”. A iniciativa foi organizada pela Câmara Venezuelano-Portuguesa de Comércio e Indústria (Cavenport) e teve como objectivo recolher fundos para as famílias afectadas pelos sismos em La Guaira.

O almoço juntou dirigentes associativos, sócios e famílias da comunidade luso-venezuelana. Sancho Gomes destacou a adesão e a capacidade de mobilização dos madeirenses perante as dificuldades dos seus conterrâneos. Para o responsável, iniciativas como esta mostram a força dos laços da diáspora e o papel do movimento associativo na resposta às famílias mais frágeis.

A tarde teve também música e tradição. Miro Freitas foi a principal atracção, acompanhado pelas actuações da Parceiros Banda Show, da Portu Sound e do Grupo Folclórico Amizade da Casa Portuguesa.

Estas visitas fizeram parte da fase final da deslocação oficial de Sancho Gomes à Venezuela, entre 8 e 20 de Outubro. A viagem insere-se no acompanhamento que o Governo Regional da Madeira tem feito junto da comunidade madeirense, em particular das famílias e instituições afectadas pelos sismos de 24 de Junho.