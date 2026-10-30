Excedente do Estado cai para 5.064 milhões de euros até Setembro

O Estado registou um excedente de 5.064 milhões de euros até Setembro, abaixo dos 6.303 milhões de euros reportados no período homólogo, revelou a síntese de execução orçamental.

"O saldo global das Administrações Públicas, em termos homólogos, decresceu 1.238,5 milhões de euros, o que resultou do comportamento do saldo da Administração Central, com uma diminuição de 2.902,6 milhões de euros (-1.674,5 milhões de euros, sem o efeito dos pagamentos para regularização de dívidas do SNS)", lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO - Direção-Geral do Orçamento).