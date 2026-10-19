Sistema do SNS em baixo impede médicos de passar receitas e consultar processos

O sistema informático do SNS está em baixo desde cerca das 10:00 de hoje em várias unidades locais de saúde, impedindo os médicos de passar receitas e de aceder aos processos eletrónicos dos doentes, alertou hoje a Fnam.

"Há cerca de 25 minutos que estamos sem sistema informático e isto provavelmente é mesmo nacional, porque já tenho relatos da ULS São João, da ULS de Matosinhos, da ULS de Médio Ave" e continuam a chegar mais relatos, disse à agência Lusa, às 10:30, a vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá.

Segundo a dirigente sindical, a Prescrição Eletrónica Médica (PEM) "está completamente em baixo" e os médicos não conseguem passar "uma única receita". O Registo de Saúde Eletrónico (RSE) também está indisponível.

"Mais uma vez, isto é da responsabilidade inteira do Ministério da Saúde, de Ana Paula Martins, que não moderniza, não nos dá as ferramentas adequadas para conseguirmos completar um ato médico simples, como passar uma receita, como ter acesso ao processo eletrónico dos doentes", afirmou Joana Bordalo e Sá, que é também presidente do Sindicato dos Médicos do Norte (SMN).

A dirigente sindical vincou que a indisponibilidade do Registo de Saúde Eletrónico impede os profissionais de saúde de consultar os dados clínicos dos doentes nos respetivos processos eletrónicos.

"Isto limita o nosso ato médico, é uma insegurança nas consultas que estamos a fazer, além de atrasar todo o nosso trabalho", disse, dando o seu próprio exemplo: "Estou em consulta neste momento e tenho a consulta toda atrasada por não estar a conseguir passar as receitas que os meus doentes precisam".

Para Joana Bordalo e Sá, esta falha no sistema informático do SNS é, "mais uma vez, uma prova de falta de competência e de um 'modus operandi' que continua a ser inaceitável no Serviço Nacional de Saúde", onde os médicos não conseguem fazer "uma coisa tão básica como passar uma receita e consultar o processo eletrónico dos doentes".

"No fim, quem é prejudicado são sempre os mesmos, são os utentes, os milhares ou milhões de utentes que têm hoje uma consulta num centro de saúde ou num hospital por este país fora", lamentou.

Segundo a sindicalista, o problema repete-se com frequência e, apesar das notificações, "o Ministério da Saúde continua impávido e sereno, sem tomar qualquer atitude, quando é da sua responsabilidade que, de facto, milhões de utentes e doentes estejam a ser prejudicados", considerando esta situação "absolutamente inaceitável".

Ao tentar aceder à PEM, os médicos deparam-se com a mensagem "não é possível aceder a esta página". Já no acesso ao RSE, surge a indicação "Não está ligado", segundo imagens disponibilizadas pela FNAM.

A agência Lusa contactou os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que gere este processo, às 10:45, aguardando resposta.