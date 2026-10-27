PSD destaca celeridade de procedimentos que legislação vem permitir

Carlos Teles (PSD) disse que o partido vê com satisfação a “actualização” que o Governo leva ao parlamento sobre as estradas regionais.

Um dos aspectos destacados é a “celeridade” de procedimentos, facilitando os licenciamentos nas Câmaras Municipais.

A questão da recolha de veículos abandonados, que pode acontecer em 48 horas, foi destacada por Carlos Teles, que relevou o papel dos municípios.

O deputado e ex-autarca também ‘homenageou’ os trabalhadores, que estão sempre prontos a intervir e a resolver os problemas que vão acontecendo.

Carlos Teles diz que não é correcto comparar a Região com o resto do País.