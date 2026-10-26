Funchal assinala Dia Municipal para a Igualdade com exposição sobre inclusão e combate ao bullying

Foi hoje inaugurada, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, uma exposição que reúne trabalhos desenvolvidos por crianças e jovens durante os campos de férias de Verão de 2026 da SocioHabitaFunchal e da Escola da APEL, subordinados aos temas da inclusão, do respeito pela diferença e do combate ao bullying.

Organizada pela UMAR- União de Mulheres Alternativa e Resposta, a exposição integra as comemorações do Dia Municipal para a Igualdade e o Plano de Actividades do Conselho Municipal para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, do qual a UMAR é conselheira.

A iniciativa contou com a presença da vereadora Helena Leal, também presidente do Conselho Municipal para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, que destacou a importância da prevenção e da sensibilização dos mais jovens para a identificação precoce de sinais de violência, seja nas suas próprias vivências, no contexto familiar ou na comunidade em geral.

A exposição estará patente ao público até a próxima sexta-feira, 30 de Outubro.