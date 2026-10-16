Disparo de alarme de incêndio mobilizou bombeiros de madrugada

O alarme de incêndio num edifício na Rua das Rosas na zona velha do Funchal mobilizou esta madrugada cerca de 2 dezenas de bombeiros. Mas tratou-se de um falso alarme.

Foto Google Streetview

Pelas 2h00, o alerta disparou e foram chamados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, estes mobilizando 3 meios e 10 elementos, os Sapadores do Funchal, que terão mobilizado força similar, e ainda o reforço de meios de Santa Cruz.

Por se tratar de um prédio de 5 andares (vide foto principal, com o quinto andar recuado), o reforço de meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foi necessário porque, segundo pudemos apurar, neste momento, os caminhões com estadas dessa dimensão das duas corporações do Funchal estão avariados.

Contudo, chegados ao prédio, os primeiros bombeiros confirmaram que não se tratava de nada efectivo, pelo que os de Santa Cruz foram mandados para trás.