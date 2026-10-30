Albuquerque recua e confirma presença no Conselho de Estado sobre coesão social

Miguel Albuquerque vai afinal participar na reunião do Conselho de Estado dedicada à coesão social, agendada para a próxima segunda-feira, 2 de Novembro, às 15 horas, no Palácio de Belém. A confirmação foi feita esta sexta-feira pela Presidência do Governo Regional, contrariando a posição anteriormente assumida pelo chefe do Executivo madeirense, que tinha anunciado que não estaria presente no encontro convocado pelo Presidente da República, António José Seguro.

A 26 de Outubro, questionado pelos jornalistas sobre a sua participação na reunião, Miguel Albuquerque confirmou que iria faltar ao Conselho de Estado, justificando a ausência com a deslocação a Guadalupe, nas Caraíbas, onde vai assumir a presidência anual da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas (RUP).

"Eu tenho a reunião, como vou assumir a presidência das RUP, vou para Guadalupe", afirmou então o governante, dando como certa a incompatibilidade entre os dois compromissos.

Albuquerque falha Conselho de Estado sobre coesão social por deslocação a Guadalupe Presidente do Governo Regional confirmou que não estará na reunião convocada por António José Seguro para 2 de Novembro, em Belém

Contudo, numa informação divulgada esta sexta-feira, a Presidência do Governo Regional confirma agora que Albuquerque estará presente na reunião em Belém, antes de viajar, no dia seguinte, para Pointe-à-Pitre, na ilha de Guadalupe.

A deslocação às Caraíbas mantém-se, estando prevista a participação do presidente do Governo Regional na XXX Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que decorrerá nos dias 5 e 6 de Novembro.

Na ocasião, Miguel Albuquerque assumirá, pelo período de um ano, a presidência daquela que constitui a principal estrutura de cooperação política e técnica entre os responsáveis pelos órgãos executivos das regiões ultraperiféricas da União Europeia.

Integram esta estrutura a Madeira, os Açores, as Canárias, Guadalupe, a Guiana, a Martinica, Maiote, a Reunião e Saint-Martin.

A reunião do Conselho de Estado foi convocada por António José Seguro para debater a coesão social, num contexto marcado pelas dificuldades no acesso à habitação, pelo aumento do custo de vida e pelas desigualdades socioeconómicas. Será o segundo encontro deste órgão de consulta do Presidente da República desde que Seguro assumiu funções, em Março deste ano.