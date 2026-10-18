Kid Race junta 27 jovens no Parque de Santa Catarina

A Kid Race do Ecotrail Funchal Madeira reuniu esta manhã 27 jovens atletas no Parque de Santa Catarina, distribuídos por três provas de diferentes distâncias e escalões etários.

A corrida dos mais novos, com cerca de 430 metros, foi a mais concorrida, com 16 participantes de ambos os sexos. A vitória sorriu à veloz Madalena Passos. Entre os participantes esteve também uma criança de apenas quatro anos, que cumpriu o percurso acompanhada pelo pai, ambos estrangeiros.

Ver Galeria

No escalão intermédio, com uma distância a rondar os 800 metros, Francisco Sousa foi o mais rápido, entre os cinco atletas em prova.

Já na corrida destinada aos adolescentes, num percurso de 1.200 metros, a vitória pertenceu a um jovem estrangeiro.

A entrega de prémios está agendada para as 12 horas, encerrando a participação dos mais novos na 12.ª edição do Ecotrail Funchal Madeira.