Passageiro resgatado de navio de cruzeiro a norte da Madeira

Um homem, cuja idade e nacionalidade não foi possível apurar, foi alvo de uma operação de resgate, esta tarde, depois de ter sofrido uma emergência médica a bordo do navio de cruzeiro Britannia, que se encontra a norte da ilha da Madeira.

Segundo confirmou ao DIÁRIO o capitão do Porto do Funchal, Bruno Teles, o passageiro poderá ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), embora a situação esteja ainda sujeita a confirmação. Para proceder à evacuação médica, foi activado o helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea Portuguesa.

Após o resgate, a aeronave deverá aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira. No local, o passageiro será recebido por uma corporação de bombeiros, que assegurará o transporte até a uma unidade hospitalar.