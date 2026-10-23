Cessar-fogo humanitário local com Rússia começa a 27 de outubro

O principal negociador ucraniano envolvido numa missão humanitária liderada pela primeira-dama norte-americana confirmou hoje que um cessar-fogo com a Rússia terá início a 27 de outubro em Oleshky e em toda a região de Kherson (sul) e em áreas vizinhas.

Negociadores ucranianos, russos e norte-americanos chegaram hoje a acordo para prestar assistência humanitária na cidade de Oleshky, ocupada pela Rússia na região ucraniana de Kherson, dividida pela guerra.

Dmytro Lubinets, principal negociador ucraniano nas negociações, declarou à agência AP que o cessar-fogo entrará em vigor em toda a região de Kherson e nas áreas vizinhas essenciais para a operação humanitária.

Acrescentou que a iniciativa poderá servir de modelo para futuras missões humanitárias.

O exército da Ucrânia informou hoje que vai tomar medidas para garantir a realização de uma missão humanitária em Oleshky.

"As forças de defesa da Ucrânia assegurarão a execução da decisão do comandante-chefe supremo (o Presidente Volodymyr Zelensky) para que seja realizada uma missão humanitária em Oleshky. As ordens pertinentes serão transmitidas às tropas", declarou o Estado-Maior ucraniano numa mensagem no Telegram, sem mencionar diretamente um cessar-fogo.

A Rússia e a Ucrânia confirmaram hoje os preparativos para um cessar-fogo localizado na cidade ucraniana de Oleshky, ocupada pelas forças russas, permitindo a entrada de ajuda humanitária.

O entendimento, mediado e anunciado pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump, deverá entrar em vigor em 27 de outubro, embora Moscovo tenha esclarecido que os militares ainda estão a acertar os detalhes da operação.

"Os militares estão a trabalhar para acordar os prazos de um cessar-fogo naquela zona, com o objetivo de garantir esta missão humanitária", afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, citado pelas agências russas.

Peskov acrescentou que todos os residentes que pretendam abandonar Oleshky poderão fazê-lo, estimando que a operação de retirada da população demore, pelo menos, vários dias.

Segundo Valeri Gerasimov, chefe de Estado-Maior russo, citado pelas agências russas, as forças de Moscovo suspenderão as operações militares na região de Oleshky, no sul da Ucrânia, "a partir das 04:00, hora de Moscovo (01:00 GMT), de 27 de outubro de 2026".

O anúncio antecipa em dois dias a data inicialmente indicada pela Casa Branca, que tinha anunciado o início da trégua para 29 de outubro, na sequência de negociações mediadas pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump.

O Kremlin agradeceu expressamente a intervenção de Melania Trump nas negociações.

David Arakhamia, líder do grupo parlamentar do partido governamental e membro da delegação ucraniana nas negociações de paz afirmou que o objetivo é estabelecer corredores humanitários permanentes que permitam retirar civis em segurança e garantir o fornecimento de ajuda à população.

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou na quinta-feira estar pronto para retomar negociações tripartidas com Ucrânia e Estados Unidos.

"O objetivo destas discussões será tratar a questão das garantias de segurança, tanto para a Ucrânia como para a Rússia (...) no âmbito de um acordo final, e não após uma espécie de breve pausa nos combates", disse Putin a um jornalista da televisão estatal.

O Presidente russo rejeitou categoricamente a última proposta apresentada pelo seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para "congelar" a atual linha da frente no leste do país - o Donbass, que compreende as regiões de Donetsk e Lugansk - em troca do início de negociações diretas.

Putin refutou ainda a visão de Zelensky sobre a integridade territorial da Ucrânia, argumentando que toda a região oriental é "território russo", invocando referendos sobre a independência realizados nas partes das duas províncias ucranianas sob ocupação russa.

Os referendos não foram reconhecidos internacionalmente como legítimos, à exceção de alguns aliados de Moscovo. Depois dos não reconhecidos referendos, as duas províncias foram incorporadas na Federação Russa.

Zelensky, defendeu que o país não pode abdicar das cidades de Sloviansk e Kramatorsk, em Donetsk, porque se o fizesse, abriria caminho à Rússia chegar à província de Dnipro.

Na região oriental do Donbass, Lugansk já está sob controlo russo desde julho de 2022, apenas meses depois do início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro do mesmo ano.

Atualmente, a Rússia controla entre 75% e 85% de Donetsk, mas não as cidades de Kramatorsk e Sloviansk --- zonas de grande importância simbólica e estratégica, que albergam um extenso polo industrial, do qual depende a economia local, e uma rede ferroviária e rodoviária vital para a ligação às províncias de Kharkiv e Dnipro.

A linha da frente estende-se por cerca de 1.000 quilómetros, e as forças russas controlam aproximadamente 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e as zonas do Donbass.