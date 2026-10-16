Motociclista ferido em colisão no Caminho da Achada

Um homem com cerca de 70 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel, ocorrida no Caminho da Achada, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para prestar assistência ao motociclista, que apresentava dores abdominais e na grelha costal. Depois de assistido no local, foi imobilizado numa maca e transportado para o hospital.

Não são conhecidas, para já, as circunstâncias em que ocorreu o acidente.