Motociclista ferido em colisão no Caminho da Achada
Um homem com cerca de 70 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel, ocorrida no Caminho da Achada, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para prestar assistência ao motociclista, que apresentava dores abdominais e na grelha costal. Depois de assistido no local, foi imobilizado numa maca e transportado para o hospital.
Não são conhecidas, para já, as circunstâncias em que ocorreu o acidente.
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