Dinarte Nóbrega triunfa na Rampa do Porto Moniz

Dinarte Nóbrega, aos comandos de um kartcross LBS Motor Clube RX01, venceu a Rampa Regional do Porto Moniz, disputada esta tarde entre o centro da vila nortenha e a Santa.

O campeão em título conclui a prova no tempo de 5 minutos, 22 segundos e 2 décimos, somatório das duas melhores subidas, impondo-se por 7,6 segundos a Diogo Agrela (AG AG/S), que apesar dos problemas sentidos, conseguiu conquistar o segundo posto.

Na terceira posição classificou-se José Romero (Semog Bravo Sport), com 10,2 segundos, menos um décimo de segundo do que António Giestas (BRC CM02), com quem teve uma luta intensa.

Miguel Sousa (BRC EVO 05) foi o quinto classificado, a 18,4 segundos do primeiro.