Jaime Moniz promove solidariedade através do Torneio Liceu PXO 2026

A turma CEF5C1 da Escola Secundária Jaime Moniz entregou, a 8 de Outubro, diversos donativos ao Banco Alimentar da Madeira. A iniciativa solidária incluiu um cartão-presente de 100 euros do Pingo Doce e bens alimentares doados pela empresa Insular.

Os apoios foram angariados no âmbito do Torneio Liceu PXO 2026, um projecto desenvolvido na disciplina de Organização e Gestão do Desporto (OGD). A actividade permitiu aos alunos aplicar na prática conteúdos do módulo de Financiamento e Patrocínios ao Desporto, contactando parceiros e angariando fundos.

Com este projecto, iniciado em 2022 e que alia o desporto ao voluntariado, a escola sublinha o compromisso de formar não só futuros profissionais do sector, mas também cidadãos conscientes e solidários.