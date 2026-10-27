A reabilitação da Estrada dos Anjos, na Ponta do Sol, deverá avançar para o terreno até 2029. O prazo foi anunciado por Miguel Albuquerque, quatro anos depois de ter desafiado publicamente a então presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, a elaborar um projecto para aquela via, com a promessa de financiamento do Governo Regional. A obra continua em preparação, mas será que a edil socialista não entregou o estudo tal como foi dito ontem pelo presidente do Governo?

À margem de uma visita ao ginásio Alex Sampaio Center, o chefe do Executivo afirmou que a actual gestão municipal está a desenvolver os estudos e a preparar o projecto, com apoio financeiro através de contrato-programa. “Até 2029 tem de estar no terreno”, garantiu, sem revelar o custo ou a data do concurso.

O anúncio recupera um compromisso assumido a 8 de Setembro de 2022 , na sessão solene do Dia do Concelho da Ponta do Sol. Perante Célia Pessegueiro, Albuquerque pediu “um projecto de contenção para a Estrada dos Anjos, sem pôr em causa a beleza natural”, apontando como exemplo a intervenção na marginal da Ribeira Brava. Na ocasião, prometeu financiar a recuperação através de contrato-programa.

“Sra. presidente, eu gostava que fizesse, como fez o presidente da Câmara da Ribeira Brava para a marginal, um projecto de contenção para a Estrada dos Anjos, sem pôr em causa a beleza natural, no sentido de garantir a segurança mínima naquela estrada.”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Em Fevereiro de 2023, o então secretário regional Pedro Fino reiterou que cabia à autarquia apresentar a solução técnica para estabilizar a escarpa. Sobre o que se passou entretanto, as versões divergem.

Albuquerque voltou ontem a responsabilizar a anterior gestão camarária, alegando que o projecto solicitado nunca lhe foi apresentado. Célia Pessegueiro, porém, já tinha assegurado que a Câmara adjudicou, em 2023, a elaboração de um estudo prévio para toda a Estrada dos Anjos. Ora, no portal Base Gov verifica-se que foi celebrado um contrato com a empresa Polígno no valor de 60 mil euros cuja descrição era "Aquisição de serviços para a realização do estudo prévio para a requalificação da Estrada dos Anjos, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol".

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Segundo a antiga autarca, o documento foi entregue à Câmara em Abril de 2025 e posteriormente entregue em mãos ao secretário regional Pedro Rodrigues, numa reunião realizada a 2 de Maio desse ano, tal como se pode constatar no ofício.

Em Maio de 2026, Célia desafiou o Governo a tornar público o estudo, com cerca de 170 páginas, sustentando que nele estavam identificados os pontos críticos da via, diferentes soluções técnicas e respectivas estimativas de custo. Afirmou também que, até deixar a Câmara, em Outubro de 2025, não recebera resposta do Executivo regional. A existência de um estudo prévio, contudo, não equivale a um projecto de execução pronto a lançar uma empreitada.

Quanto à solução agora anunciada, os trabalhos deverão identificar os troços mais expostos à queda de pedras, definir estruturas de protecção e avaliar a cascata dos Anjos, uma das principais atracções turísticas da zona. “Estamos a monitorizar quais são as zonas de maior risco, aquelas onde vai ter de haver uma estrutura de protecção”, explicou Albuquerque, admitindo a complexidade dos estudos.

A circulação automóvel poderá sofrer condicionamentos, mas não será eliminada. “Vai ser sempre garantida a acessibilidade do automóvel”, assegurou o governante. Está igualmente prevista uma promenade para peões e bicicletas, tendo como referência a intervenção entre a Ribeira Brava e a Tabua.

A intervenção integra um conjunto de dois projectos discutidos entre o Governo e a Câmara, que inclui a melhoria da ligação entre a Tabua e o centro da Ponta do Sol. Para já, continuam por esclarecer o custo da obra, qual o destino dado do estudo apresentado pela anterior autarca e a data em que o novo projecto permitirá passar dos anúncios à execução.