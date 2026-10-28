Museu Etnográfico revisita rituais da morte na Madeira

O Museu Etnográfico da Madeira inaugura amanhã, 29 de Outubro, pelas 16 horas, a exposição temporária 'Rituais de Passagem: A MORTE', dedicada às crenças, práticas e tradições associadas à morte na sociedade madeirense. A mostra estará patente até 5 de Dezembro.

Resultado de uma investigação sobre os rituais fúnebres na Região, a exposição procura recuperar costumes que marcaram várias gerações e que, com as transformações sociais e religiosas, foram desaparecendo ou dando lugar a novas práticas, nomeadamente com a crescente profissionalização dos serviços funerários.

A iniciativa reúne três perspectivas complementares. Gabriel Rodriguez apresenta uma investigação de campo desenvolvida junto da população dos Canhas, desde 1974 até à actualidade. José Zyberchema contribui com fotografias de cemitérios da Região, enquanto Maria José da Encarnação, enfermeira reformada, partilha experiências relacionadas com o acompanhamento de doentes em fim de vida.

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, a exposição permite preservar uma dimensão importante da identidade madeirense. "Os rituais associados à morte fazem parte dessa herança colectiva e dão-nos a conhecer muito sobre a nossa história, as nossas crenças e os laços de solidariedade que tradicionalmente uniram as famílias e as comunidades madeirenses", afirma.

O governante destaca ainda a importância de transmitir às novas gerações práticas que se transformaram profundamente ou desapareceram do quotidiano.

Através de testemunhos, imagens e documentos, a exposição recupera também os valores de entreajuda, espiritualidade e solidariedade que acompanhavam os momentos de luto nas comunidades madeirenses.