PS-Madeira lamenta morte de Leonel Nunes

O Partido Socialista da Madeira manifestou, através de comunicado, o seu “profundo pesar” pela morte de Leonel Nunes, antigo deputado à Assembleia Legislativa Regional e histórico dirigente do PCP.

Os socialistas recordam o percurso político de Leonel Nunes, que integrou o Comité Central do PCP e foi eleito deputado regional pela CDU. Antes de ingressar nas fileiras comunistas, tinha sido militante e secretário coordenador da Juventude Socialista da Madeira, no período que se seguiu ao 25 de Abril de 1974.

O PS destaca as “profundas convicções” de Leonel Nunes e o contributo que deu para o debate democrático e parlamentar na Região. Salienta, igualmente, a sua dedicação à causa pública e o respeito mútuo que marcou os anos de trabalho partilhado na Assembleia Regional.

Na nota de pesar, os socialistas lembram também a ligação de Leonel Nunes ao movimento sindical, particularmente enquanto dirigente do Sindicato de Hotelaria, onde esteve envolvido em várias lutas pela defesa dos direitos dos trabalhadores e pela melhoria das condições laborais.

O PS-Madeira termina o comunicado endereçando as mais sentidas condolências à família e aos amigos do antigo deputado.