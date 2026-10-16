Rita Rodrigues revisita pintura de São Francisco de Assis

O Museu de Arte Sacra do Funchal recebe, na próxima segunda-feira, 19 de Outubro, pelas 18 horas, uma conferência da investigadora Rita Rodrigues, dedicada à pintura 'São Francisco de Assis protegendo as hierarquias da Igreja', pertencente ao acervo daquela instituição.

Subordinada ao tema 'São Francisco de Assis protegendo as hierarquias da Igreja. Outras plausíveis (re)leituras', a sessão propõe uma nova abordagem à obra, explorando diferentes possibilidades de interpretação da pintura.

Rita Rodrigues é doutorada em Estudos Interculturais e desenvolve investigação nas áreas da pintura, arquitectura, azulejaria, imaginária e talha dos séculos XV a XIX, com particular incidência na encomenda artística no Arquipélago da Madeira.

A investigadora conta com diversos trabalhos publicados em livros, revistas, dicionários, catálogos e guias patrimoniais, tanto em Portugal como no estrangeiro.

Integra o Centro de Investigação ARTIS e a Rede de Investigação em Azulejo, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sendo também membro do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais (CIERL) da Universidade da Madeira.

A conferência é aberta ao público, com entrada gratuita.