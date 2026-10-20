Voto de pesar pela morte de Leonel Nunes

A Assembleia apreciou um voto de pesar da autoria de vários partidos pela morte de leonel Nunes, antigo deputado da ALRAM.

Rafael Nunes (JPP) deu um testemunho pessoal, com base no convívio do Leonel Nunes, e destacou várias características que lhe granjearam o respeito generalizado. O deputado sugeriu um minuto de silêncio.

Sara Madalena (CDS) lembrou o percurso de vida ligado à actividade sindical e política.

Paulo Cadfôfo (PS) destacou a tolerância para com as posições dos demais. “Foi um homem que deu a sua vida a uma luta pela defesa dos outros”.

Manuela Gonçalves (CH) anunciou a adesão ao voto.

Jaime Filipe Ramos (PSD) falou das características do deputado Leonel Nunes, pessoa com “convicção genuína”, o que levava respeito mútuo. “É com muita pena que hoje sentimos essa partida.” O PSD “partilha esta perda com o PCP, o Sindicato”.

Miguel Castro (deputado não inscrito) disse que Leonel Nunes "foi um homem de causas", nomeadamente a defesa dos trabalhadores.

Gonçalo Maia Camelo (IL) também se associou aos votos e lembrou a experiência de negociação de contratação colectiva, em que participou ao lado de Leonel Nunes, onde se evidenciou uma "homem de causas".

A Assembleia respeitou um minuto de silêncio em memória do deputado Leonel Nunes, que foi deputado durante quatro legislaturas.