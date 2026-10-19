BE Madeira lamenta morte de Leonel Nunes e destaca legado sindical

O Bloco de Esquerda Madeira apresentou hoje as condolências pela morte de Leonel Nunes, endereçando uma mensagem de solidariedade à família e aos amigos, à União dos Sindicatos da Madeira, ao Partido Comunista Português e aos companheiros de luta do sindicalista.

Numa nota assinada pela coordenadora regional, Dina Letra, o partido destaca o percurso de Leonel Nunes no sindicalismo e na intervenção social na Região Autónoma da Madeira, sublinhando o seu papel na defesa da justiça social, da dignidade do trabalho e dos direitos laborais.

O BE Madeira realça ainda a determinação demonstrada na luta sindical e o contributo cívico de Leonel Nunes, considerando que o seu percurso constitui uma referência para a Região.

"Neste momento de dor e perda, o Bloco de Esquerda solidariza-se com todos aqueles que com ele partilharam combates e causas", refere a nota, que termina com uma homenagem à memória e ao percurso do sindicalista.