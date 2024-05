As flores curam e Joana Freitas é a prova

A entrevista que teve como palco o Pico das Pedras, em Santana, trouxe, numa tarde fria, uma história de superação que só poderia ganhar voz num dia em que junta duas celebrações tão importantes como o Dia da Mãe e a Festa da Flor.

O projecto que tem encantado madeirenses e estrangeiros surgiu numa altura muito delicada da vida de Joana Freitas que, numa tentativa de se curar, procurou uma reconexão com a natureza.

“Tinha acabado de ter um bebé e estava num pós-parto complicado, numa depressão bastante profunda.”

Na procura incansável pela paz que sentia sempre que se rodeava de natureza, urgia sempre a necessidade de levar um pouco da mesma consigo, em forma de ramos e flores que terminavam a embelezar uma jarra em casa, naquele que foi o seu ponto de partida.





“As minhas flores não vão sós. Vão com um bocadinho da ilha, com um bocadinho de mim e com um bocadinho das pessoas que as plantaram”, respondeu quando questionada sobre o que torna os seus trabalhos tão especiais.



Venha conhecer mais sobre a ‘Aura’ de Joana Freitas, numa entrevista que promete mexer com as emoções.



