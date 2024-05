Formação superior adia maternidade por 6 anos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Há cada vez mais bebés a nascer fora do casamento: 63% em 2023. Esta é uma das conclusões do ‘Especial Dia da Mãe’, lançado hoje pela DREM. João Correia, pai de 4 filhos, diz que é preciso inverter a tendência de aumento das famílias monoparentais em detrimento das numerosas. Joana Freitas é designer floral, mãe de duas crianças e o rosto do projecto ‘Aura’. A jovem, natural de Santana, faz parte da ‘Geração do Futuro’ Especialistas consideram que o apoio à mãe trabalhadora ainda é negligenciado.

“Acordo faz-se todos os dias na Assembleia” é outro dos assuntos em destaque. Nuno Morna, cabeça-de-lista da IL, não se arrepende de não ter viabilizado o governo de coligação PSD/CDS.

Saiba ainda sobre o concerto solidário que reverte para o Centro da Mãe. Orquestra Clássica da Madeira apresenta Gala de Ópera com 52 instrumentistas, na próxima quinta-feira.

Nota também para o Funchal que instalou comedouros para colónias de gatos.

Há ainda para ler que os actos de vandalismo estão a indignar utentes do Skate Park.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.