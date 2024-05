Arranca hoje um mês de 'Santa Cruz em Flor'

A partir de hoje, e durante um mês, a sede do concelho de Santa Cruz volta a acolher mais uma edição do 'Santa Cruz em Flor'".

"Um cartaz que já conquistou o seu lugar no panorama regional de eventos e que, todos os anos, marca a diferença e ajuda a cimentar um dos eixos estratégicos da nossa política de desenvolvimento: a Marca Santa Cruz", afirma a autarquia.

Com um investimento aproximadamente 113 mil euros, o primeiro dia estará recheado de muitas actividades para miúdos e graúdos.

Conforme o DIÁRIO já havia avançado na sua edição imprensa, são seis as instalações artísticas que enriquecem este ano o ‘Santa Cruz em Flor’, cartaz criado em 2019 pelo Município para se associar “com qualidade e com uma marca diferenciadora” à Festa da Flor da Madeira, que decorre ao longo deste mês de Maio. As instalações estarão patentes ao público nas ruas e praças de Santa Cruz já a partir de hoje, data em que inaugura a exposição de cerâmica ‘Brevíssimo Tratado do Arranjo Floral’, com obras de José Manuel Gomes, Patrícia Sumares e João Pedro Vieira.

A abertura oficial das instalações é às 16 horas. Já a mostra colectiva, com curadoria de Martinho Mendes, pode ser vista na Casa da Cultura - Quinta do Revoredo a partir das 18 horas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h15 - Sessão de Abertura do X Seminário de Educação, com a presença de Jorge Carvalho, no Museu de Imprensa da Madeira - Câmara de Lobos;

- 9h30 - Dia da Mãe nas Lojas DIÁRIO, com a oferta de uma flor e um voucher com desconto no cabeleireiro Golden Look;

- 10h00 - Associação de Estudantes Francisco Franco promove debate político, com a presença de Mônica Freitas , Bruno Melim, Ricardo Lume, Nuno Freitas e Gonçalo Maia Camelo, na sala de Sessões da Escola Secundária Francisco Franco;

- 10h00 - PSD Madeira visita a um projeto de construção de um novo empreendimento habitacional a custos controlados que será edificado no âmbito do PRR, com a presença de Miguel Albuquerque, no Miradouro da Nazaré, no Funchal;

- 10h30 - Trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico fazem nova greve, com

concentração junto à Secretaria da Inclusão e Juventude, seguida de marcha de trabalhadores em direcção ao Governo Regional, com o objectivo de serem ouvidos e entrega de Caderno Reivindicativo

- 11h00 - Miguel Albuquerque visita as novas instalações do Centro Radiológico do Funchal;



- 11h30 - Inauguração da Exposição 'A Madeira e os Ventos da Emigração', com a presença de Jorge Carvalho e Rui Abreu, no Corredor junto ao Bar dos Alunos - Escola S. Francisco Franco

- 12h00 - CDU promove iniciativa política na Rua de Deus, junto ao Edifício sede da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais;

- 14h00 - Visita de estudo da UMa à obra de Reabilitação e Ampliação do Século XXI Residence, na Rua Santa Maria

- 14h30 - Sessão de Abertura do II Seminário Crescer 'A Arte e a Ciência de Educar nos dias de hoje', na sala de Conferências da Assembleia Municipal;

- 15h00 - Apresentação do N.°7 da Coleção de livros Cadernos de Campo na Semana da Cultura da Ribeira Brava, na Feira do Livro da Semana da Cultura da Ribeira Brava;

- 15h00 - Apresentação pública das instalações florais nos Jardins dos Paços do Concelho e a construção do Mural da Esperança, nos Jardins dos Paços do Concelho na Calheta;

- 15h00 - Cristina Pedra desloca-se à Universidade Sénior do Funchal p/ sobre Politica Fiscal do Município do Funchal, na Azinhaga de São Martinho (antiga Escola da Azinhaga da Nazaré);

- 15h15 - Palestra/debate sobre os 'A Revolução de Abril e a Liberdade de Imprensa', Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, com os jornalistas Marta Caires e Nicolau Fernandez, na Sala de Sessões da ESFF;

- 15h30 - PTP realiza Iniciativa Política, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 16h00 - Pan Madeira visita exposição da Flor na Placa Central, junto à estatua de Gonçalves Zarco;

- 17h00 - Miguel Albuquerque estará na abertura da empresa do sector imobiliário, The Real House, na Rua dos Tanoeiros, no Funchal;

- 18h00 - Comemoração do 50º Aniversário do 25 de Abril, com a realização de Conversa sobre a Exposição EsKultura com K: “A arte fascista faz mal à vista', no Museu Henrique e Francisco Franco;

- 18h00 - Iniciativa no âmbito do projecto 'Dar a Ver', Sob o tema 'Da Contenção à Emoção - Escultura no Convento de Santa Clara do Funchal', no Convento de Santa Clara;

- 18h00 - Ana Claúdia Vaz lança nova linha de cosméticos, no Cabeleireiro 'Nova Onda', no Porto Santo;

- 21h00 - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 21h00 - Projecto 'Fado à Capela', promovido pela Câmara Municipal de Machico;

- 21h00 - Encontro com o Cinema 'A Sibila', no Centro Cultural John Dos Passos, Ponta do Sol;

- 21h43 - XVI Rali Município de São Vicente , na Vila de Ponta Delgada;

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Dia Internacional da Tuba e Dia Internacional do Sol do programa das Nações Unidas para o Ambiente;

- Este é o centésimo vigésimo quarto dia do ano. Faltam 242 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:



1404 - Morre, aos 46 anos, o jurista João das Regras, figura decisiva na eleição de D. João I nas Cortes de Coimbra de 1385.

1911 - É criada a Guarda Nacional Republicana.

1921 - É criada a Irlanda do Norte, quando a Lei do Governo da Irlanda entra em vigor e divide a ilha da Irlanda em duas entidades: a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, ao lado da Inglaterra, Escócia e País de Gales.

1924 - Começam os Jogos Olímpicos de Paris. Portugal conquista a medalha de Bronze em hipismo.

1945 - II Guerra Mundial. Tropas aliadas entram em Hamburgo.

1950 - Início do julgamento de Álvaro Cunhal e de outros dirigentes do PCP, por alegados crimes políticos.

1979 - Pela primeira vez, uma mulher, a conservadora Margaret Thatcher, conquista a liderança do Governo, no Reino Unido.

1986 - A URSS atribui a falha humana o desastre na central nuclear de Chernobyl.

1996 - Nove países da Europa, incluindo Portugal, assinam em Estrasburgo a nova versão da Carta Social Europeia que melhora a protecção dos direitos económico-sociais já adquiridos pelos trabalhadores.

2005 - O secretário de Estado da Justiça, José Conde Rodrigues, anuncia que estão criadas as condições para que as pulseiras electrónicas, até agora utilizadas apenas em Lisboa e Porto, sejam alargadas a todo o país.

- Investigadores do Instituto de Biologia Molecular e Celular e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da universidade do Porto, são distinguidos com o Prémio LabMed 2004, pelo trabalho sobre a paramiloidose, vulgarmente conhecida como "doença dos pezinhos".

2006 - A Assembleia da República aprova um diploma sobre instalação de sistemas de vigilância eletrónica rodoviária.

2007 - Uma criança britânica de três anos, Madeleine, é dada como desaparecida num complexo turístico na Praia da Luz, em Lagos, Algarve, onde se encontrava de férias com os pais.

- Astrónomos norte-americanos anunciam a descoberta do maior planeta extra-solar, situado a 440 anos-luz da Terra, baptizado como HAT-P-2b.

2008 - A Marcha Global da Marijuana 2008 decorre em 232 cidades do mundo, entre elas Lisboa, Porto e Coimbra, com o objetivo de pedir a regulamentação, legalização e consequente descriminalização do consumo das drogas leves

2011 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia que o Governo chegou a acordo com a 'troika' para as medidas a implementar em Portugal.

2014 - O atleta Mário Silva conquista a medalha de bronze na categoria de -68 kg nos campeonatos da Europa absolutos de taekwondo, a decorrer em Baku, Azerbaijão.

2018 - A organização separatista basca ETA oficializa a sua dissolução total e o fim da sua atividade política, depois de dezenas de anos de atentados em que fez mais de 800 vítimas mortais.

2019 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que o Governo se demite caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores seja aprovada em votação final global pelo parlamento.

2023 - A Polícia Federal brasileira detém o ex-ajudante de campo do ex-Presidente Jair Bolsonaro, e realiza buscas na casa do líder da extrema-direita, em Brasília, numa operação sobre alteração de dados de vacinação contra a covid-19 em sistemas informáticos do Ministério da Saúde.

PENSAMENTO DO DIA: