Jackpot de 27 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou na chave vencedora, do sorteio n.º 036/2024, do Euromilhões. Na próxima terça-feira, 7 de Maio, está previsto um 'jackpot' no valor de 27 milhões de euros.

Conheça a chave vencedora do Euromilhões Já é conhecida a chave do sorteio número 036/2024 Euromilhões, desta sexta-feira 3 de Maio. O conjunto premiado é composto pelos números 6 - 9 - 10 - 30 - 49 e as estrelas 3 e 4.

Ainda assim, um apostador em Portugal conquistou um terceiro lugar no valor de 18.557,76 euros.