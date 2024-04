Marcos Freitas festeja título de campeão francês

A duas jornadas para o final da liga francesa em ténis de mesa, o AS Pontoise-Cergy festejou o seu terceiro título de campeão da sua história, depois de o ter conquistado nos anos de 2015 e 2016.

Tal como nas edições anteriores a festa teve 'cunho' madeirense, através das mãos e raquete de Marcos Freitas, que regressou esta época ao campeonato francês e voltou a ter sucesso.

Na denominada liga O Pro A a formação do AS Pontoise-Cergy dominou por completo o campeonato, tendo feito a festa da conquista do título em jogo da 15.ª jornada diante do Chartres e com uma vitória por 3-2.

O primeiro jogo teve como figura o olímpico madeirense que veio a vencer Alberto Mino por 8-11, 11-9, 8-11, 11-6 e 11-3 e quem deu o primeiro ponto rumo ao título.

Já no encontro seguinte o colega de Marcos Freitas, Mehdi Bouloussa perdeu para Horacio Cifuentes por 2-3 (6-11, 11-8, 11-5, 6-11 e 5-11) para depois o Chartres protagonizar a reviravolta com a vitória de Majoros frente ao outro português que integra a equipa do Pontoise, o também olímpico João Monteiro, e por 1-3 (11-7, 8-11, 11-4 e 12-10).

No quarto jogo Marcos Freitas voltou a entrar em acção e a ser determinante restabelecendo o empate, desta feita ao vencer derrotar Ishiy de forma decisiva (11-8, 11-3, 4-11 e 11-7).

Já no encontro da negra, o quinto, Mehdi Bouloussa voltou 'à mesa' e foi superior ao seu adversário, Mino, vencendo por uns claros 3-0 (11-8, 14-12 e 11-8).

Um triunfo suado por 3-2, mas que no final foi suficiente para a tão desejada festa do título de campeão francês.

"Parabéns a Marcos Freitas, Jonghoon Lim, Tristan Flore, Mehdi Bouloussa, João Monteiro e Junsung Oh que comemoram oficialmente o título, no seu pavilhão, neste domingo pela última partida da temporada contra Jura Morez", escreveu o novo campeão francês na seu site oficial.