Calheta associa-se à Festa da Flor na próxima sexta-feira

A Câmara Municipal da Calheta dará a conhecer esta sexta-feira, dia 3 de Maio, as decorações florais que irão embelezar aquela vila nas próximas semanas. O concelho volta, assim, a associar-se à Festa da Flor, levando a cabo uma série de iniciativas que vão deixar o concelho ainda mais bonito, contando-se este ano com várias novidades tanto na marginal, como na Praceta 24 de Junho e também em frente à Câmara Municipal.

A apresentação pública das instalações florais está marcada para esta sexta-feira, a partir das 15 horas, nos Jardins dos Paços do Concelho. É aí que se irá proceder à construção do Mural da Esperança por parte dos alunos do 4.º ano de escolaridade das diversas escolas, uma iniciativa que é um dos momentos altos do certame que já soma sete edições neste concelho. Trata-se de um momento simbólico em que cada criança deposita uma flor no mural, em jeito de apelo à esperança e à paz no mundo. A iniciativa é, simultaneamente, uma chamada de atenção para uma maior consciencialização ambiental e redução da nossa pegada ecológica, procurando desta forma valorizar os espaços verdes. Câmara da Calheta

É, pois, para incentivar os munícipes a cuidarem dos seus jardins que a Câmara Municipal da Calheta voltou este ano a organizar uma mostra de jardins intitulada 'Calheta a Florir', que não é mais do que, precisamente, desafiar a população a mostrar os seus próprios jardins e/ou vasos floridos. Um desafio sempre bem aceite pela população que culmina com uma exposição fotográfica nos Paços do Concelho, cuja abertura está prevista para o final de Maio.