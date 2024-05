Medeiros Gaspar pediu demissão e Albuquerque já aceitou

É uma baixa de peso no Governo. Uma autêntica surpresa. Por não ser esperada a tão poucos dias das Regionais. Medeiros Gaspar que vinha exercendo funções de chefe do gabinete de Miguel Albuquerque apresentou a sua demissão do cargo.

O DIÁRIO tem tentado ao longo da manhã chegar à fala com Medeiros Gaspar, no entanto não respondeu às nossas solicitações. Todavia, esta manhã, confrontado com o assunto, Albuquerque confirmou, ao DIÁRIO, que o seu colaborador formalizou a sua demissão e que a mesma já foi aceite, mas sublinhou que a renúncia é pacífica ao ponto do seu colega estar neste momento a fazer campanha para as eleições regionais que decorrem a 26 de Maio.

Declarações à margem da inauguração das novas instalações do Centro Radiológico do Funchal, na Rua dos Ferreiros, que resultou de um investimento na ordem dos três milhões de euros, que contou com apoios públicos, quer do Governo Regional, quer da União Europeia.

Nos corredores da Quinta Vigia e também da sede da Rua dos Netos, há cerca de duas semanas que a ausência de Medeiros Gaspar tem sido notada, quer nos actos oficiais que Miguel Albuquerque tem tido, muitas das quais o seu chefe de gabinete comparecia, mas também no serviço.

Fontes social-democratas especulam que os motivos para que tivesse pedido a demissão prende-se sobretudo com a lista apresentada do PSD para as Regionais.