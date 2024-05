Nuno Morna defende que Forte de São João Baptista do Pico deveria dar lugar a um Museu de Música Popular da Madeira

No âmbito do Dia Internacional dos Museus, que se assinala hoje, a Iniciativa Liberal Madeira aproveitou para mencionar o Forte de São João Baptista do Pico, "uma das fortalezas mais antigas da Madeira, que o Governo Regional sempre quis ter na sua posse".

"Mas agora está ali, a servir pouco mais do que um miradouro, sem qualquer destino e sem qualquer tipo de utilização", criticou o cabeça-de-lista da IL, Nuno Morna, às eleições legislativas regionais de 26 de Maio.

Disse ter proposto que "aquele espaço fosse consignado para um Museu de Música Popular da Madeira", sendo este "um projecto antigo da Associação Cultural Xarabanda". Defendeu ainda que fosse atribuída a essa associação a sua gestão e a montagem do respectivo núcleo museológico, mas não avançou.

"A proposta ficou nas gavetas e nem houve tempo para que ela subisse ao plenário para que fosse discutida", lamentou.

No seu entender, é importante começar a pensar na cultura da Madeira "como um todo".