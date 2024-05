Miguel Nunes desiste do Rali de São Vicente

A dupla Miguel Nunes/João Miguel Sousa desistiu do Rali Município de São Vicente. Um toque na traseira do Skoda Fabia terá motivado o abandono da prova por parte do líder do campeonato regional.

Veja o vídeo do 'toque' captado por Hugo Ferrão

Neste momento, João Silva lidera a classificativa geral, seguindo-se Miguel Caires e, depois, Vasco D. Silva.

À passagem pela PEC 4, Boaventura, Miguel Caires ganhou a João Silva por quase 4 segundos.