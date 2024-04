Exposição 'Mesas da Flor Bordal' inaugurada na quinta-feira

Entre os dias 3 e 25 de Maio, todos os interessados podem visitar a loja/fabrica da Bordal e assim conhecer a exposição 'Mesas da Flor Bordal'. O certame é inaugurado já na quinta-feira, dia 2 de Maio, pelas 17 horas, com a presença do presidente do Governo Regional.

Esta exposição conta com mesas decoradas por Lilia e João Paulo Gomes; Nini Andrade Silva; e Graça Reis. São designers que participam desde a 1.ª edição das 'Mesas de Natal com Bordado Madeira'.

Com fábrica própria e 1 loja na baixa da cidade foi criado em 2014 o Roteiro Histórico do Bordado Madeira visitável na sua fábrica, onde poderão admirar as ‘Mesas da Flôr da Bordal’. A loja fica localizada na Rua Dr. Fernão de Ornelas.