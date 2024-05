Pavilhão da Flor volta ao Largo da Restauração

A Exposição e o Concurso de Produção Florícola Regional, que integram a Festa da Flor, iniciativas da responsabilidade da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, voltam este ano ao Largo da Restauração, com a presença estimada de 111 expositores.

Integrados no cartaz da Festa da Flor, de 2 a 26 de Maio, a exposição e o concurso visam, de acordo com Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, "o reconhecimento do trabalho que é desenvolvido pelos profissionais do sector, mas também da dedicação dos madeirenses e porto-santenses pelo cultivo de plantas e flores".

Este ano, na sua 69.ª edição, com o tema 'Os motivos florais nos embutidos', regressa ao Largo da Restauração, um palco privilegiado para acelebração das flores da Madeira, quer das flores de corte e em vaso, quer nos arranjos florais, e que serão avaliados nas suas diversas categorias e distinguidos os melhores por um júri especializado.

A Região Autónoma da Madeira detém um património botânico imenso, com uma riqueza significativa, que importa divulgar, sobretudo junto dos jovens agricultores, de modo a garantir o seu cultivo e perpetuar a sua existência para o futuro.

"Há, no entanto, que promover a modernização e a inovação, na salvaguarda da maior estabilidade da floricultura regional, com mais e melhor produção, e dos interesses dos produtores", ressalva Marco Caldeira.

No decorrer da 69.ª Exposição e ao Concurso de Produção Florícola Regional destaque para as atividades associadas ao evento que estão previstas, como os Concursos de Arranjos Florais, para amadores e profissionais, as sessões de esclarecimentos, e as visitas de estudo dos formandos da Escola Agrícola da Madeira.

Orientações estratégicas para a floricultura

Nessa perspectiva, e porque a capacidade de empreendedorismo e de inovação são fundamentais para, face aos desafios que se colocam atualmente, garantir a sustentabilidade e a capacidade competitiva da floricultura regional, a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, orientações estratégicas para a floricultura regional proceder a uma intervenção profunda no espaço do actual Centro de Floricultura, localizado no Lugar de Baixo, no concelho da Ponta do Sol, convertendo-o no Centro Interpretativo da Flor da Madeira (CIF), que, além de reforçar o papel do Centro de Floricultura no âmbito da experimentação e investigação da floricultura subtropical, reabilitando e melhorando as instalações existentes. Uma nova valência, a de um espaço de aprendizagem sobre as principais espécies florícolas regionais, direcionado para a população em geral, mas também para os muitos turistas que nos visitam, proporcionando um local de lazer e de diversão para todos os visitantes.

Outra das estratégias passa por assegurar o normal funcionamento do MICROLAB Madeira, uma unidade laboratorial especializada na multiplicação de plantas in vitro, e dar continuidade à investigação e à experimentação aplicada à produção in vitro de espécies vegetais com potencial interesse para a agricultura regional, com maior produtividade e adequação às exigências dos mercados.

Apoiar e promover a produção e a comercialização de flores regionais, através da realização de eventos específicos (sessões de informação e/ou de demonstração, ações de divulgação, feiras e exposições) e da produção de conteúdos em suporte papel e/ou digital, de modo a potenciar a visibilidade e a colocação no mercado das flores regionais e criar as condições necessárias para o reforço da capacidade competitiva do sector da floricultura regional, seja através de uma maior proximidade e reforço do apoio técnico, seja através da partilha de informação técnica atualizada, dotando todos os intervenientes dos conhecimentos e das ferramentas que permitam acompanhar as exigências e as tendências atuais, são outras das duas estratégias.

Por fim, estabelecer parcerias e protocolos com outras entidades e/ou estabelecimentos de ensino, para o reforço da investigação e da inovação, promovendo assim a inovação e a qualificação do sector.

O Governo Regional pretende ainda disponibilizar à população da Madeira e do Porto Santo as sementes necessárias para que em todos os jardins e em todas as varandas floresçam as cores e os perfumes que fazem da Madeira a 'ilha das flores'.